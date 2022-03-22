деревня Чухарица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Чухарица

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Анкета обследования противопожарного состояния д. Чухарица Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 287.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Побережской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3488Чухарица, д. каз.при колодце.4749307882

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
12ЧухарицаВерхне-Пуст.бывшие государственные54127131

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Чухарицы1612221деревняРусские64142137279

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Побережский сельсовет
Чухарицы 2166деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 50 км. Летнее: —.Зимнее: 87 км. Летнее: —.6664

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249206Чухарицадеревня58°50'с.ш.41°01'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160291д Чухарицадеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.