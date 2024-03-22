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Серов Николай Иосифович

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Место рождения

Чухарица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.12.1926

Дата смерти

05.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926

Отец: Серов Осип Степанович

Мать: Серова Нина Васильевна

Чухарица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1952

Дочь: Яковлева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Серова Маргарита Федоровна

Чухарица, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.03.1959

Дочь: Белова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Серова Маргарита Федоровна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.07.1964

Сын: Серов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Серова Маргарита Федоровна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Маргарита Федоровна

Смерть
05.11.1987
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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