Серов Николай Иосифович
Место рождения
Дата рождения04.12.1926
Дата смерти05.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1926
Отец: Серов Осип Степанович
Мать: Серова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
12.03.1952
Дочь: Яковлева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Серова Маргарита Федоровна
Рождение ребёнка
11.03.1959
Дочь: Белова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Серова Маргарита Федоровна
Рождение ребёнка
24.07.1964
Мать ребёнка: Серова Маргарита Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1987
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область