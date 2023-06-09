Белохвостикова Авдотья Зиновьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохвостикова Авдотья Зиновьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белохвостиков Зиновий Константинов

Мать: Гуськова Евдокия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силаев Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
04.06.1898 ст.

Сын: Силаев Владимир Дмитриев

Отец ребёнка: Силаев Дмитрий Григорьев

Митинка, Рузский, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/4a4d8548-7ff1-4021-8684-36678a4d941a/32
Рождение ребёнка
15.02.1902

Сын: Белохвостиков Федор Дмитриев

Отец ребёнка: Силаев Дмитрий Григорьев

Рождение ребёнка
27.09.1906

Дочь: Силина Клавдия Дмитриева

Отец ребёнка: Силаев Дмитрий Григорьев

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/11e6271a-2552-43fd-a4b2-e794f4ac11ea/265
Смерть
Неизвестно

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