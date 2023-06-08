Гуськова Евдокия Андреева
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Гуськов Андрей Григорьев
Мать: Марья Матвеева
Дочь: Белохвостикова Авдотья Зиновьева
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Сын: Белохвостиков Михаил Зиновьев
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Дочь: Белохвостикова Параскева Зиновьева
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Дочь: Белохвостикова Анна Зиновьева
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Сын: Белохвостиков Алексей Зиновьев
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Сын: Белохвостиков Иван Зиновьев
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Сын: Белохвостиков Дмитрий Зиновьев
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Дочь: Белохвостикова Акилина Зиновьева
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов
Дочь: Белохвостикова Агрипина Зиновьева
Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов