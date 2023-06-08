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Гуськова Евдокия Андреева

Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Гуськов Андрей Григорьев

Мать: Марья Матвеева

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белохвостикова Авдотья Зиновьева

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белохвостиков Михаил Зиновьев

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белохвостикова Параскева Зиновьева

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Белохвостиков Зиновий Константинов

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Белохвостикова Анна Зиновьева

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Белохвостиков Алексей Зиновьев

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Звенигород, Звенигород, Московская область
Звенигородский мещанин
Рождение ребёнка
1882

Сын: Белохвостиков Иван Зиновьев

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Белохвостиков Дмитрий Зиновьев

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

https://yandex.ru/archive/catalog/50e0a1af-01d4-4efc-8b62-eb59f9a695f9/111
Рождение ребёнка
07.07.1892

Дочь: Белохвостикова Акилина Зиновьева

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/680dbd58-73ac-4113-9238-2082309cfbf6/111
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.

Дочь: Белохвостикова Агрипина Зиновьева

Отец ребёнка: Белохвостиков Зиновий Константинов

Смерть
Неизвестно

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