Силаев Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1898 ст.
Мать ребёнка: Белохвостикова Авдотья Зиновьева
https://yandex.ru/archive/catalog/4a4d8548-7ff1-4021-8684-36678a4d941a/32
Рождение ребёнка
15.02.1902
Сын: Белохвостиков Федор Дмитриев
Мать ребёнка: Белохвостикова Авдотья Зиновьева
Рождение ребёнка
27.09.1906
Дочь: Силина Клавдия Дмитриева
Мать ребёнка: Белохвостикова Авдотья Зиновьева
Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/11e6271a-2552-43fd-a4b2-e794f4ac11ea/265
Смерть
Неизвестно