Белохвостиков Зиновий Константинов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
1872 ст.
Дочь: Белохвостикова Анна Зиновьева
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Белохвостиков Алексей Зиновьев
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Звенигородский мещанин
Рождение ребёнка
1882
Сын: Белохвостиков Иван Зиновьев
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.
Сын: Белохвостиков Дмитрий Зиновьев
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
https://yandex.ru/archive/catalog/50e0a1af-01d4-4efc-8b62-eb59f9a695f9/111
Рождение ребёнка
07.07.1892
Дочь: Белохвостикова Акилина Зиновьева
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/680dbd58-73ac-4113-9238-2082309cfbf6/111
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.
Дочь: Белохвостикова Агрипина Зиновьева
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белохвостикова Авдотья Зиновьева
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белохвостиков Михаил Зиновьев
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белохвостикова Параскева Зиновьева
Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно