Белохвостиков Зиновий Константинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белохвостиков Зиновий Константинов

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Место рождения

Звенигород, Звенигород, Московская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Звенигород, Звенигород, Московская область
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Жена: Гуськова Евдокия Андреева

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Дочь: Белохвостикова Анна Зиновьева

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Белохвостиков Алексей Зиновьев

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Звенигород, Звенигород, Московская область
Звенигородский мещанин
Рождение ребёнка
1882

Сын: Белохвостиков Иван Зиновьев

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Сын: Белохвостиков Дмитрий Зиновьев

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

https://yandex.ru/archive/catalog/50e0a1af-01d4-4efc-8b62-eb59f9a695f9/111
Рождение ребёнка
07.07.1892

Дочь: Белохвостикова Акилина Зиновьева

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Поречье, Аксиньинская волость, Звенигородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/680dbd58-73ac-4113-9238-2082309cfbf6/111
Рождение ребёнка
30.08.1893 ст.

Дочь: Белохвостикова Агрипина Зиновьева

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белохвостикова Авдотья Зиновьева

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белохвостиков Михаил Зиновьев

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белохвостикова Параскева Зиновьева

Мать ребёнка: Гуськова Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно