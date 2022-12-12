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Гавриил Дмитриевич

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Дмитрий Иванович

Мать: Акилина Федоровна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Варвара Гаврииловна

Мать ребёнка: Фекла Митрофановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1802

Дочь: Дарья Гаврииловна

Мать ребёнка: Фекла Митрофановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Митрофановна

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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