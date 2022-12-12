Гавриил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Дмитрий Иванович
Мать: Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Варвара Гаврииловна
Мать ребёнка: Фекла Митрофановна
Рождение ребёнка
13.03.1802
Дочь: Дарья Гаврииловна
Мать ребёнка: Фекла Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Митрофановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно