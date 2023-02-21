Фекла Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Варвара Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Дмитриевич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1802

Дочь: Дарья Гаврииловна

Отец ребёнка: Гавриил Дмитриевич

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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