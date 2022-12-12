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Акилина Федоровна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Федор Иванович

Мать: Марфа Ивановна

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Гавриил Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кондратий Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1784

Сын: Глеб Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Иванович

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Смерть
Неизвестно
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