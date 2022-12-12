Акилина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Федор Иванович
Мать: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Гавриил Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кондратий Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1784
Сын: Глеб Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно