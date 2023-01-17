Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Михаил Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Григорий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно