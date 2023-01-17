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Марфа Ивановна

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Место рождения

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Михаил Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Григорий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Борисцево, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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