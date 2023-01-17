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Дарья Гаврииловна

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Место рождения

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

13.03.1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1802

Отец: Гавриил Дмитриевич

Мать: Фекла Митрофановна

Кочкино, Трушковская волость, Пошехонский уезд
Крещение
14.03.1802
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была тоя ж вотчины сельца Сосновца крестьянина Митрофана Васильева дочь девка Ирина
Смерть
Неизвестно
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