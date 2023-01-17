Дарья Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения13.03.1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1802
Отец: Гавриил Дмитриевич
Мать: Фекла Митрофановна
Крещение
14.03.1802
Церковь Рождества Христова, Борисоглебское на Соге, село, Пошехонский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Восприемница была тоя ж вотчины сельца Сосновца крестьянина Митрофана Васильева дочь девка Ирина
Смерть
Неизвестно