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Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Карлов Илья Петров

Мать: Карлова Феодосия Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1897

Муж: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Карлов Никита Петров

Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Карлов Федор Петров

Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1902

Дочь: (Карлова) Мария Петрова

Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Карлов Стефан Петров

Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: (Карлова) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1917

Дочь: (Карлова) Дарья Петрова

Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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