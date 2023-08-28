Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Карлов Илья Петров
Бракосочетание
27.10.1897
Муж: Карлов Петр Егоров
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1899
Сын: Карлов Никита Петров
Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Карлов Федор Петров
Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров
Рождение ребёнка
07.06.1902
Дочь: (Карлова) Мария Петрова
Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Карлов Стефан Петров
Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: (Карлова) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров
Рождение ребёнка
10.03.1917
Дочь: (Карлова) Дарья Петрова
Отец ребёнка: Карлов Петр Егоров
Смерть
Неизвестно