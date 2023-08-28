Карлов Петр Егоров
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Карлов Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1897
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1899
Сын: Карлов Никита Петров
Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Рождение ребёнка
16.02.1901
Сын: Карлов Федор Петров
Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Рождение ребёнка
07.06.1902
Дочь: (Карлова) Мария Петрова
Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Рождение ребёнка
26.03.1910
Сын: Карлов Стефан Петров
Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Рождение ребёнка
14.02.1913
Дочь: (Карлова) Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Рождение ребёнка
10.03.1917
Дочь: (Карлова) Дарья Петрова
Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина
Смерть
Неизвестно