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Карлов Петр Егоров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Карлов Георгий

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
27.10.1897

Жена: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Карлов Никита Петров

Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1901

Сын: Карлов Федор Петров

Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1902

Дочь: (Карлова) Мария Петрова

Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.03.1910

Сын: Карлов Стефан Петров

Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1913

Дочь: (Карлова) Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.03.1917

Дочь: (Карлова) Дарья Петрова

Мать ребёнка: Карлова (Карлова) Зеновия Ильина

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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