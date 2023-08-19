Карлов Илья Петров
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти01.07.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Карлов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Карлова Зеновия Ильина
Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Карлов Семен Ильин
Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Толстых Софья Ильина
Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Ильина
Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
25.09.1886
Сын: Карлов Иван Ильин
Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева
Смерть
01.07.1889
Причина смерти: от простуды