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Карлов Илья Петров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1843

Дата смерти

01.07.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Карлов Петр

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Карлова Зеновия Ильина

Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Карлов Семен Ильин

Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Толстых Софья Ильина

Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Ильина

Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Карлов Иван Ильин

Мать ребёнка: Карлова Феодосия Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
01.07.1889
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
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