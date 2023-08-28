Карлова Феодосия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти29.10.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Карлова Зеновия Ильина
Отец ребёнка: Карлов Илья Петров
Рождение ребёнка
1878
Сын: Карлов Семен Ильин
Отец ребёнка: Карлов Илья Петров
Рождение ребёнка
20.09.1880
Дочь: Толстых Софья Ильина
Отец ребёнка: Карлов Илья Петров
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мария Ильина
Отец ребёнка: Карлов Илья Петров
Рождение ребёнка
25.09.1886
Сын: Карлов Иван Ильин
Отец ребёнка: Карлов Илья Петров
Смерть
29.10.1909
Причина смерти: от старости