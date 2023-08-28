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Карлова Феодосия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

29.10.1909

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Карлова Зеновия Ильина

Отец ребёнка: Карлов Илья Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Карлов Семен Ильин

Отец ребёнка: Карлов Илья Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1880

Дочь: Толстых Софья Ильина

Отец ребёнка: Карлов Илья Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мария Ильина

Отец ребёнка: Карлов Илья Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.09.1886

Сын: Карлов Иван Ильин

Отец ребёнка: Карлов Илья Петров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
29.10.1909
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от старости
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