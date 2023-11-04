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Чикуров Садофей Ипатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1936

Дата смерти

05.07.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1936

Отец: Чикуров Ипат Малафеевич

Мать: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
21.08.1960

Сын: Чикуров Валерий Садофьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Азарова (Чикурова) Светлана Садофьевна

Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
08.06.1964

Сын: Чикуров Сергей Садофьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
19.04.1968

Сын: Чикуров Владимир Садофьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
21.06.1974

Сын: Чикуров Алексей Садофьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Смерть
05.07.1992

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