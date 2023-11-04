Чикуров Садофей Ипатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1936
Дата смерти05.07.1992
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1936
Рождение ребёнка
21.08.1960
Сын: Чикуров Валерий Садофьевич
Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Азарова (Чикурова) Светлана Садофьевна
Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
08.06.1964
Сын: Чикуров Сергей Садофьевич
Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
19.04.1968
Сын: Чикуров Владимир Садофьевич
Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
21.06.1974
Сын: Чикуров Алексей Садофьевич
Мать ребёнка: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна
Смерть
05.07.1992