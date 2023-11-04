Чикуров Ипат Малафеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1925
Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1936
Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федулова Секлетинья Ипатовна
Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулова Устинья Ипатовна
Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикурова Евдокия Ипатовна
Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикуров Григорий Ипатович
Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна
Смерть
Неизвестно