Чикуров Ипат Малафеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикуров Ипат Малафеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1925

Сын: Чикуров Данил Ипатович

Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
20.11.1936

Сын: Чикуров Садофей Ипатович

Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулова Секлетинья Ипатовна

Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Устинья Ипатовна

Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикурова Евдокия Ипатовна

Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Григорий Ипатович

Мать ребёнка: Чикурова Зинаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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