Чикуров Григорий Ипатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Бочкарева Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикуров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикуров Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно