Чикуров Григорий Ипатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикуров Григорий Ипатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чикуров Ипат Малафеевич

Мать: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Бочкарева Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Чикурова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикурова Парасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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