Акулова (Чикурова) Устинья Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулова (Чикурова) Устинья Ипатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чикуров Ипат Малафеевич

Мать: Чикурова Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
25.05.1953

Дочь: Первушина Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1959

Сын: Акулов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
?.12.1961

Сын: Акулов Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Михаил Евимович

Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Ефим Николаевич

Смерть
Неизвестно
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