Акулова (Чикурова) Устинья Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1953
Дочь: Первушина Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
04.08.1959
Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
?.12.1961
Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Акулов Ефим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно