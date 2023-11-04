Чикурова Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикурова Зинаида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1925

Сын: Чикуров Данил Ипатович

Отец ребёнка: Чикуров Ипат Малафеевич

Рождение ребёнка
20.11.1936

Сын: Чикуров Садофей Ипатович

Отец ребёнка: Чикуров Ипат Малафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федулова Секлетинья Ипатовна

Отец ребёнка: Чикуров Ипат Малафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулова Устинья Ипатовна

Отец ребёнка: Чикуров Ипат Малафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикурова Евдокия Ипатовна

Отец ребёнка: Чикуров Ипат Малафеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Григорий Ипатович

Отец ребёнка: Чикуров Ипат Малафеевич

Смерть
Неизвестно
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