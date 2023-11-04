Чикуров Валерий Садофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧикуров Валерий Садофьевич

Чикуров Валерий Садофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1960

Отец: Чикуров Садофей Ипатович

Мать: Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикуров Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
21.11.1979

Сын: Чикуров Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
14.09.1990

Сын: Чикуров Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.