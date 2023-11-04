Чикуров Валерий Садофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикуров Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1979
Мать ребёнка: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
14.09.1990
Сын: Чикуров Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Чикурова (Овчинникова) Татьяна Григорьевна