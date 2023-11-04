Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1934

Дата смерти

22.05.1993

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934

Отец: Тюкалов Александр Иванович

Мать: Тюкалова (Фоминых) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.1960

Сын: Чикуров Валерий Садофьевич

Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович

Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Азарова (Чикурова) Светлана Садофьевна

Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович

Рождение ребёнка
08.06.1964

Сын: Чикуров Сергей Садофьевич

Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович

Рождение ребёнка
19.04.1968

Сын: Чикуров Владимир Садофьевич

Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович

Рождение ребёнка
21.06.1974

Сын: Чикуров Алексей Садофьевич

Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович

Смерть
22.05.1993

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