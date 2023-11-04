Чикурова (Тюкалова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1934
Дата смерти22.05.1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1934
Рождение ребёнка
21.08.1960
Сын: Чикуров Валерий Садофьевич
Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Азарова (Чикурова) Светлана Садофьевна
Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович
Рождение ребёнка
08.06.1964
Сын: Чикуров Сергей Садофьевич
Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович
Рождение ребёнка
19.04.1968
Сын: Чикуров Владимир Садофьевич
Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович
Рождение ребёнка
21.06.1974
Сын: Чикуров Алексей Садофьевич
Отец ребёнка: Чикуров Садофей Ипатович
Смерть
22.05.1993