Смолкина (Попова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения13.09.1921
Дата смерти04.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1921
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мезгирева (Смолкина) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Смолкин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смолкин Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Смолкин Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Милованова (Смолкина) Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Смолкин Сергей Григорьевич
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
04.03.1999
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Несчастный случай