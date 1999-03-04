Смолкина (Попова) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмолкина (Попова) Надежда Александровна

Смолкина (Попова) Надежда Александровна

avatar

Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.09.1921

Дата смерти

04.03.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1921

Отец: Попов Александр Васильевич

Мать: Попова (Мамонтова) Мария Дмитриевна

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мезгирева (Смолкина) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Смолкин Сергей Григорьевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Смолкин Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Смолкин Сергей Григорьевич

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Милованова (Смолкина) Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Смолкин Сергей Григорьевич

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
04.03.1999
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Несчастный случай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.