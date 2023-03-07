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Попова (Мамонтова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

06.02.1884

Дата смерти

28.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884

Отец: Мамонтов Димитрий Порфиров

Мать: Мамонтова Александра Максимова

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Пальшин Симеон Алексеев

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Харина Ефросинья Семёновна

Отец ребёнка: Пальшин Симеон Алексеев

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1912

Муж: Попов Александр Васильевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.04.1914

Дочь: Подольская Александра

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.09.1921

Дочь: Смолкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1925

Дочь: Карнакова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич

Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
28.04.1940
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Тогул, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
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