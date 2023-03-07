Попова (Мамонтова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1884
Дата смерти28.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1884
Бракосочетание
31.01.1903
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Харина Ефросинья Семёновна
Отец ребёнка: Пальшин Симеон Алексеев
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
09.04.1914
Дочь: Подольская Александра
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
13.09.1921
Дочь: Смолкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1925
Дочь: Карнакова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Попов Александр Васильевич
Смерть
28.04.1940
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно