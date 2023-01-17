Смолкин Сергей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1924
Дата смерти15.08.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Мезгирева Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Смолкина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Смолкин Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Смолкина Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Милованова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Смолкина Надежда Александровна
Смерть
15.08.1978