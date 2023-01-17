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Смолкин Сергей Григорьевич

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Место рождения

Знаменка, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

17.08.1924

Дата смерти

15.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Знаменка, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Мезгирева Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Смолкина Надежда Александровна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1949

Сын: Смолкин Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Смолкина Надежда Александровна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Милованова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Смолкина Надежда Александровна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
15.08.1978
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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