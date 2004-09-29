Мезгирева (Смолкина) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1946
Дата смерти29.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мезгирев Павел
Рождение ребёнка
1970
Сын: Мезгирев Валерий Павлович
Отец ребёнка: Мезгирев Павел
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Кудинова Мезгирева Елена Павловна
Отец ребёнка: Мезгирев Павел
Смерть
29.09.2004
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Причина смерти: Рак