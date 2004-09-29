Мезгирева (Смолкина) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезгирева (Смолкина) Нина Сергеевна

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Место рождения

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

1946

Дата смерти

29.09.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Смолкин Сергей Григорьевич

Мать: Смолкина (Попова) Надежда Александровна

Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезгирев Павел

Рождение ребёнка
1970

Сын: Мезгирев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Мезгирев Павел

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Кудинова Мезгирева Елена Павловна

Отец ребёнка: Мезгирев Павел

Заринск, город Заринск, Алтайский край
Смерть
29.09.2004
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Причина смерти: Рак

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