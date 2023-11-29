Бычков Василий Григорьев
Место рождения
Дата рождения29.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885 ст.
Отец: Бычков Григорий Титов
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
30.12.1885 ст.
Восприемники: То же село крестьяне Иван Степанов и девица Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.
Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
08.01.1910 ст.
Дочь: Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
15.04.1916 ст.
Дочь: Макарова (Бычкова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1918 ст.
Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно