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Бычков Василий Григорьев

Место рождения

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1885 ст.

Отец: Бычков Григорий Титов

Мать: Бычкова Параскева Трофимова

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Крещение
30.12.1885 ст.
Восприемники: То же село крестьяне Иван Степанов и девица Анастасия Феодорова
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.

Сын: Бычков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1910 ст.

Дочь: Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1916 ст.

Дочь: Макарова (Бычкова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1918 ст.

Сын: Бычков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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