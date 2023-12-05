Макарова (Бычкова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1916 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Нина
Отец ребёнка: не указан
Крещение
16.04.1916 ст.
Восприемники: Мелекшинские выселки крест-н действующей армии Степан Иванов Комаров и д.Бутырки девица Параскева Павлова Денисова
Смерть
Неизвестно