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Макарова (Бычкова) Александра Васильевна

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Место рождения

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.04.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1916 ст.

Отец: Бычков Василий Григорьев

Мать: Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Нина

Отец ребёнка: не указан

Крещение
16.04.1916 ст.
Восприемники: Мелекшинские выселки крест-н действующей армии Степан Иванов Комаров и д.Бутырки девица Параскева Павлова Денисова
Смерть
Неизвестно

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