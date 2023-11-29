Бычкова (Комарова) Ксения Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычкова (Комарова) Ксения Иванова

Бычкова (Комарова) Ксения Иванова

Место рождения

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.01.1888 ст.

Дата смерти

Около 1923

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888 ст.

Отец: Комаров Иван Трифонов

Мать: Комарова Екатерина Филиппова

Мелекшино, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Василий Григорьев

Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.

Сын: Бычков Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1910 ст.

Дочь: Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1916 ст.

Дочь: Макарова (Бычкова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1918 ст.

Сын: Бычков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.