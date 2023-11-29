Бычкова (Комарова) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения22.01.1888 ст.
Дата смертиОколо 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1888 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев
Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.01.1910 ст.
Дочь: Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев
Рождение ребёнка
15.04.1916 ст.
Дочь: Макарова (Бычкова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев
Рождение ребёнка
26.09.1918 ст.
Отец ребёнка: Бычков Василий Григорьев
Смерть
Около 1923