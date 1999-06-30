Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.01.1910 ст.

Дата смерти

30.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1910 ст.

Отец: Бычков Василий Григорьев

Мать: Бычкова Ксения Иванова

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
09.01.1910 ст.
Восприемники: д. Бутырки крестьяне Бычков Трофим Григорьев и девица Бычкова Агафья Григорьева
Бракосочетание
1933

Муж: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
08.03.1934

Сын: Солотенков Николай Семенович

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
25.05.1935

Дочь: Зудина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
05.08.1936

Дочь: Бессонова Клавдия Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Солотенков Алексей Семенович

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
25.12.1941

Дочь: Ильичева Нина Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
01.05.1946

Дочь: Махина Мария Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
20.08.1948

Дочь: Беляшова Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
19.12.1949

Сын: Солотенков Василий Семенович

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Рождение ребёнка
20.03.1952

Дочь: Киселева Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович

Бутырки, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
30.06.1999
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