Солотенкова (Бычкова) Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1910 ст.
Дата смерти30.06.1999
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
08.01.1910 ст.
Отец: Бычков Василий Григорьев
Мать: Бычкова Ксения Иванова
Крещение
09.01.1910 ст.
Восприемники: д. Бутырки крестьяне Бычков Трофим Григорьев и девица Бычкова Агафья Григорьева
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
08.03.1934
Сын: Солотенков Николай Семенович
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
25.05.1935
Дочь: Зудина Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
05.08.1936
Дочь: Бессонова Клавдия Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Солотенков Алексей Семенович
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
25.12.1941
Дочь: Ильичева Нина Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
01.05.1946
Дочь: Махина Мария Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
20.08.1948
Дочь: Беляшова Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
19.12.1949
Сын: Солотенков Василий Семенович
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Рождение ребёнка
20.03.1952
Дочь: Киселева Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Солотенков Семен Осипович
Смерть
30.06.1999