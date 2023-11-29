Бычкова Параскева Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Денисова (Бычкова) Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов
Рождение ребёнка
29.12.1885 ст.
Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Бычкова Агафья Григорьева
Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов
Рождение ребёнка
18.02.1898 ст.
Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.
Дочь: Бычкова Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов
Смерть
Неизвестно