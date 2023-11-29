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Бычкова Параскева Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Григорий Титов

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Денисова (Бычкова) Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов

Рождение ребёнка
29.12.1885 ст.

Сын: Бычков Василий Григорьев

Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Бычкова Агафья Григорьева

Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бычков Трофим Григорьев

Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов

Рождение ребёнка
18.02.1898 ст.

Сын: Бычков Иван Григорьев

Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.

Дочь: Бычкова Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Бычков Григорий Титов

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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