Балашова (Манакова) Лидия Федоровна
Место рождения
Дата рождения01.03.1914 ст.
Дата смерти24.10.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914 ст.
Отец: Манаков Федор Петрович
Мать: Манакова Анна Николаевна
Метрическая книга Введенской Ракулевской церкви за 1914 год Фонд 496, оп.38 д.208 (стр. 56) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410594#56
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1939
Рождение ребёнка
24.01.1942
Рождение ребёнка
16.01.1945
Рождение ребёнка
03.07.1958
Дочь: Зангиева Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Балашов Василий Николаевич
Родилась в Казарме 588 км Ленинградской линии
Смерть
24.10.2011