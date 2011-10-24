Балашова (Манакова) Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Манакова) Лидия Федоровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

01.03.1914 ст.

Дата смерти

24.10.2011

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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1958 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1914 ст.

Отец: Манаков Федор Петрович

Мать: Манакова Анна Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Введенской Ракулевской церкви за 1914 год Фонд 496, оп.38 д.208 (стр. 56) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410594#56
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балашов Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Балашов Василий Николаевич

Рождение ребёнка
03.07.1958

Дочь: Зангиева Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Балашов Василий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родилась в Казарме 588 км Ленинградской линии
Смерть
24.10.2011
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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