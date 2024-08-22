Балашов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1911 ст.
Дата смерти11.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911 ст.
Деревня Панькино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Балашова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
22.06.1939
Рождение ребёнка
24.01.1942
Рождение ребёнка
16.01.1945
Рождение ребёнка
03.07.1958
Дочь: Зангиева Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Балашова Лидия Федоровна
Родилась в Казарме 588 км Ленинградской линии
Смерть
11.06.1989