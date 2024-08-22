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Балашов Василий Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

10.03.1911 ст.

Дата смерти

11.06.1989

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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1958 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1911 ст.

Отец: Балашов Николай Павлович

Мать: Балашова Евдокия Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Деревня Панькино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Лидия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Лидия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
16.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
03.07.1958

Дочь: Зангиева Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Балашова Лидия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родилась в Казарме 588 км Ленинградской линии
Смерть
11.06.1989

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