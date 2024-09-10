Балашова (Чащинова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Чащинов Василий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Балашов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Бракосочетание
18.01.1909
Рождение ребёнка
28.10.1909
Сын: Балашов Викентий Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.
Сын: Балашов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Деревня Панькино
Рождение ребёнка
29.04.1912
Дочь: Балашова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Рождение ребёнка
31.12.1913
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Рождение ребёнка
12.11.1916
Дочь: Ломоносова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Балашов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1923
Дочь: Балашова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович
Смерть
Неизвестно