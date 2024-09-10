Балашова (Чащинова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашова (Чащинова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Чащинов Василий Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Балашов Константин Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Ивакино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1909

Сын: Балашов Викентий Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.

Сын: Балашов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Деревня Панькино
Рождение ребёнка
29.04.1912

Дочь: Балашова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
31.12.1913

Сын: Балашов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
12.11.1916

Дочь: Ломоносова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Балашов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Рождение ребёнка
12.12.1923

Дочь: Балашова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Балашов Николай Павлович

Ивакино, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно

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