Чащинов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧащинов Василий Алексеевич

Чащинов Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Между 1897 и 1899

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чащинова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Чащинова Мария Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащинова Мария Владимировна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Балашова (Чащинова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Сын: Чащинов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1897 и 1899

Мы используем куки для улучшения работы сайта.