Чащинов Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиМежду 1897 и 1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чащинова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чащинова Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Балашова (Чащинова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Чащинов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Между 1897 и 1899