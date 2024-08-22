Зангиева (Балашова) Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958
Родилась в Казарме 588 км Ленинградской линии
Бракосочетание
16.08.1980
Рождение ребёнка
22.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зангиев Виктор Касполатович
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Рождение ребёнка
10.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зангиев Виктор Касполатович
Рождение ребёнка
19.04.1995
Дочь: Зангиева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Зангиев Виктор Касполатович