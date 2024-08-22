Зангиева (Балашова) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зангиева (Балашова) Тамара Васильевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.07.1958

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1956 г.р.

Дети

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1995 г.р.

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958

Отец: Балашов Василий Николаевич

Мать: Балашова Лидия Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Родилась в Казарме 588 км Ленинградской линии
Бракосочетание
16.08.1980

Муж: Зангиев Виктор Касполатович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зангиев Виктор Касполатович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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Рождение ребёнка
10.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зангиев Виктор Касполатович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.04.1995

Дочь: Зангиева Марина Викторовна

Отец ребёнка: Зангиев Виктор Касполатович

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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