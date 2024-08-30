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Манакова (Фролова) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Фролов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Манаков Федор Петрович

Рождение ребёнка
15.11.1908

Сын: Манаков Альфей Федорович

Отец ребёнка: Манаков Федор Петрович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Манаков Александр Федорович

Отец ребёнка: Манаков Федор Петрович

Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.

Дочь: Балашова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Манаков Федор Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Введенской Ракулевской церкви за 1914 год Фонд 496, оп.38 д.208 (стр. 56) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410594#56
Смерть
1965

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