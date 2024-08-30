Манакова (Фролова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873 ст.
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Фролов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
Рождение ребёнка
15.11.1908
Отец ребёнка: Манаков Федор Петрович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Манаков Александр Федорович
Отец ребёнка: Манаков Федор Петрович
Рождение ребёнка
01.03.1914 ст.
Дочь: Балашова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Манаков Федор Петрович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрическая книга Введенской Ракулевской церкви за 1914 год Фонд 496, оп.38 д.208 (стр. 56) https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/410594#56
Смерть
1965