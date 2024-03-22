Малахов Василий Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Малахов Ипатий Петрович
Мать: Малахова Анна Ивановна
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Малахов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Малахова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Малахов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Малахова Ирина Александровна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1884
Сын: Малахов Кенсорин Васильевич
Мать ребёнка: Малахова Ирина Александровна
Бракосочетание
23.01.1889 ст.
Василий - второй блак. Мария - первый брак.
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Малахова Манефа Васильевна
Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Дочь: Малахова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Малахова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна
Смерть
Неизвестно