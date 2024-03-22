Малахов Василий Ипатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Василий Ипатьевич

Малахов Василий Ипатьевич

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Малахов Ипатий Петрович

Мать: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Малахова Ирина Александровна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Малахов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Малахова Ирина Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Малахов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Малахова Ирина Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1884

Сын: Малахов Кенсорин Васильевич

Мать ребёнка: Малахова Ирина Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1889 ст.

Жена: Малахова Мария Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Василий - второй блак. Мария - первый брак.
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Малахова Манефа Васильевна

Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Дочь: Малахова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Малахова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Малахова Мария Николаевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close