Малахов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахов Николай Васильевич

Малахов Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Малахов Василий Ипатьевич

Мать: Малахова Ирина Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1904 ст.

Жена: Малахова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Малахова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Малахов Алфей Николаевич

Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.

Дочь: Малахова Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Дочь: Малахова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Сын: Малахов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close