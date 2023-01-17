Малахов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
30.01.1904 ст.
Жена: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Малахова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.
Дочь: Малахова Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.
Дочь: Малахова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.
Сын: Малахов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Малахова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно