Малахова Аполлинария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Аполлинария Николаевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Малахова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.

Сын: Малахов Алфей Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.

Дочь: Малахова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Дочь: Малахова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.

Сын: Малахов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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