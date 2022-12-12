Малахова Аполлинария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Малахова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1914 ст.
Дочь: Малахова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.
Дочь: Малахова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
11.02.1917 ст.
Сын: Малахов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Малахов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно