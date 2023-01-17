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Малахова Ирина Александровна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

11.12.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1872

Муж: Малахов Василий Ипатьевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Малахов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Малахов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1884

Сын: Малахов Кенсорин Васильевич

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
11.12.1888 ст.
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
От беременности
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