Малахова Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти11.12.1888 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Малахов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Малахов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
Около ?.12.1884
Сын: Малахов Кенсорин Васильевич
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Смерть
11.12.1888 ст.
От беременности