Малахова (Брилкина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1889 ст.
Василий - второй блак. Мария - первый брак.
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.
Дочь: Малахова Манефа Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.
Дочь: Малахова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Малахова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич
Смерть
Неизвестно