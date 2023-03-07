Малахова (Брилкина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Брилкина) Мария Николаевна

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Место рождения

Красково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Красково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
23.01.1889 ст.

Муж: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Василий - второй блак. Мария - первый брак.
Рождение ребёнка
12.11.1889 ст.

Дочь: Малахова Манефа Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1891 ст.

Дочь: Малахова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Малахова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Малахов Василий Ипатьевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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