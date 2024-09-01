Быков Григорий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: Быков Иван Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна
ГАСО, рев1834, 42об
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Быкова Ефросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Быкова Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1817
Сын: Быков Прокопий Григорьевич
Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Быкова) Устинья Григорьевна
Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна
ГАСО, рев1834, 43л
Смерть
Неизвестно