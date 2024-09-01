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Быков Григорий Иванович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: Быков Иван Данилович

Мать: Быкова Настасья Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быков Викул Григорьевич

Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Катерина Филиповна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Быкова Ефросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Быкова Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1817

Сын: Быков Прокопий Григорьевич

Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1818

Сын: Быков Лукоян Григорьевич

Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Быкова) Устинья Григорьевна

Мать ребёнка: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 43л
Смерть
Неизвестно

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