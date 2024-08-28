Быков Иван Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1766
Отец: Быков Данило Михайлович
Мать: Быкова Ксенья Ивановна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 10л
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Быкова Настасья Евдокимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: Быкова Настасья Евдокимовна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Якимова (Быкова) Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330-10л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Быкова Меланья Ивановна
Мать ребёнка: Быкова Акилина Федоровна
ГАСО, 24-25-330, 10л
Смерть
Неизвестно