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Быков Иван Данилович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Быков Данило Михайлович

Мать: Быкова Ксенья Ивановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Настасья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Быков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Быкова Настасья Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Быков Козьма Иванович

Мать ребёнка: Быкова Настасья Евдокимовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Якимова (Быкова) Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-10л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Быкова Меланья Ивановна

Мать ребёнка: Быкова Акилина Федоровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10л
Смерть
Неизвестно

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