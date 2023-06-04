Быкова Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Быков Иван Данилович
Отец ребёнка: Быков Данило Михайлович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Смерть
Неизвестно