Быкова Ксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Данило Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Быков Иван Данилович

Отец ребёнка: Быков Данило Михайлович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Смерть
Неизвестно

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