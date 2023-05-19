Быковых Настасья Евдокимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Быковых Григорий Иванович
Отец ребёнка: Быковых Иван Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Быковых Иван Данилович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно