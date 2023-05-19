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Быковых Настасья Евдокимовна

Место рождения

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Быковых Григорий Иванович

Отец ребёнка: Быковых Иван Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 оборот
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Быковых Козьма Иванович

Отец ребёнка: Быковых Иван Данилович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 45 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быковых Иван Данилович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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