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Быков Лукоян Григорьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Быков Григорий Иванович

Мать: Быкова Катерина Филиповна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 42об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Аграфена Петровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова NN

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Быкова) Марфа Лукояновна

Мать ребёнка: Быкова NN

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Быков Савелий Лукоянович

Мать ребёнка: Быкова NN

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Быкова) Наталья Лукояновна

Мать ребёнка: Быкова NN

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Быков Максим Лукоянович

Мать ребёнка: Быкова NN

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Быков Иван Лукоянович

Мать ребёнка: Быкова NN

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Смерть
Неизвестно

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