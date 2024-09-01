Быков Лукоян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Быков Григорий Иванович
ГАСО, рев1834, 42об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова Аграфена Петровна
ГАСО, 179-1-213-174л
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Быкова NN
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Быкова) Марфа Лукояновна
Мать ребёнка: Быкова NN
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Быкова NN
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Быкова) Наталья Лукояновна
Мать ребёнка: Быкова NN
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Быкова NN
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Быкова NN
ГАСО, 179-1-213-173об
Смерть
Неизвестно