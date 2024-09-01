Быкова NN
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Быкова) Марфа Лукояновна
Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Быкова) Наталья Лукояновна
Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич
ГАСО, 179-1-213-173об
Смерть
После 1852