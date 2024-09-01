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Быкова NN

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1852

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Лукоян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Быкова) Марфа Лукояновна

Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1843

Сын: Быков Савелий Лукоянович

Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Быкова) Наталья Лукояновна

Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-174л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Быков Максим Лукоянович

Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Быков Иван Лукоянович

Отец ребёнка: Быков Лукоян Григорьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-173об
Смерть
После 1852
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

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