Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лавров Яков Крест. С. Соколова Петров
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Лавров Тимофей Крест. С. Соколова Федоров
Мать ребёнка: Лавров 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Савинова Домна Федорова
Мать ребёнка: Лавров 1 Жена
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Лавров Фотей Крест. Д. Песчаной, Слатковской Вол Федоров
Мать ребёнка: Лаврова 2 2 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова 2 2 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налобина Василиса Федорова
Мать ребёнка: Лавров 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лавров Павел Федоров
Мать ребёнка: Лавров 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лавров 1 Жена
Смерть
Неизвестно