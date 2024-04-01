Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавров Яков Крест. С. Соколова Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Лавров Тимофей Крест. С. Соколова Федоров

Мать ребёнка: Лавров 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Савинова Домна Федорова

Мать ребёнка: Лавров 1 Жена

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Лавров Фотей Крест. Д. Песчаной, Слатковской Вол Федоров

Мать ребёнка: Лаврова 2 2 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова 2 2 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налобина Василиса Федорова

Мать ребёнка: Лавров 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавров Павел Федоров

Мать ребёнка: Лавров 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавров 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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