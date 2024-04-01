Лавров Павел Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавров Павел Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавров Федор Крест. Д. Комаровой, Ильинской Волости

Мать: Лавров 1 Жена

Бракосочетание
05.06.1775

Жена: Загваздина 1, Лаврова 2 Дарья Иванова

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
д. ельцовой жена, оба вторым браком
Рождение ребёнка
24.10.1782

Сын: Лавров Стахий Павлов

Мать ребёнка: Загваздина 1, Лаврова 2 Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Лаврова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаврова 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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