Лавров Павел Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
05.06.1775
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
д. ельцовой жена, оба вторым браком
Рождение ребёнка
24.10.1782
Сын: Лавров Стахий Павлов
Мать ребёнка: Загваздина 1, Лаврова 2 Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Лаврова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаврова 1 Жена
Смерть
Неизвестно